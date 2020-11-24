بعد 6 سنوات.. “كوجو” تحتضن ابنتها الناجية من داعش

نجت الشابة الايزيدية نسرين من الموت بأعجوبة كما انها تحررت من الأسر لدى تنظيم داعش بعد ان عاشت سنوات في قبضة التنظيم الحديدية.

ونسرين التي كانت تعيش في قرية كوجو تم خطفها مع نحو 1800 إيزيدي وإيزيدية من سكان القرية.

وفي آب أغسطس 2014 تعرض الايزيديون لأسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار مما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كوردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم المتطرف حتى الآن.

وتم استقبال نسرين من قبل وكيل أمير الإيزيديين وشقيقتها وكذلك من قبل مسؤول معبر فيشابور الحدودي شوكت بربهاري.

وقال وكيل أمير الإيزيديين لكوردستان 24 “سعادتنا لا توصف بتحرير أختنا نسرين ونتعهد بالعمل حتى استعادة كافة المختطفات الإيزيديات”.

واكدت شقيقة نسرين لكوردستان 24 انها كانت فاقدة للأمل بعودة أختها.

وقالت لكوردستان 24 “لم يبق من عائلتي سواي وسوى شقيقة اخرى، داعش اختطف كل عائلتي وها قد تحررت نسرين ايضا.. فرحتي بنجاتها لا توصف”.

وتم تحرير نسرين وإخراجها من مخيم الهول الذي يقيم فيه نحو 70 الفا من عوائل تنظيم داعش وقد تم اخراج عدد كبير من النساء والاطفال الايزيديين من بينهم.

وواجه الايزيديون أسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار في صيف عام 2014 مما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كوردستان فيما تقطعت السبل بآخرين. وقام التنظيم بسبي النساء ونقل الكثير إلى مناطق سيطرته في العراق وسوريا.

وأقرت الأمم المتحدة بان تنظيم داعش ارتكب إبادة جماعية ضد الجماعة الدينية داعية الأسرة الدولية إلى التحرك لإنقاذ آلاف الايزيديين بينهم نساء من قبضة التنظيم في كل من سوريا والعراق.

وتعد الديانة الإيزيدية من الديانات الكوردية القديمة وجميع نصوصها الدينية تتلى باللغة الكوردية في مناسباتهم وطقوسهم الدينية.

ووفق إحصائيات غير رسمية يبلغ عدد الايزيديين نحو نصف مليون نسمة في عموم في العراق وكوردستان ويقطن غالبيتهم في نينوى ودهوك.

تحرير سوار أحمد

أجرى المقابلات ماهر شنكالي