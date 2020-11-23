محافظ نينوى: هناك دعم أممي لاتفاق أربيل وبغداد حول شنگال

أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الاثنين، وجود دعم أممي لعودة الايزيديين لمناطقهم في شنگال (سنجار)، مبيناً أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أكدت دعمها لاتفاقية سنجار بين بغداد و أربيل، وأنها ستقف بكل قوة مع الحكومة، كاشفاً عن تفاصيل زيارتها إلى المحافظة.

وقال الجبوري في تصريح صحفي: إن “الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، كانت داعمة لاتفاق سنجار بين الحكومة المركزية وأقليم كوردستان، وذكرت أنها ستعمل بكل قوة في سبيل ترجمة هذا الاتفاق على أرض الواقع، ووعدت بالعمل على تبديد هواجس الايزيديين، خاصة من الناحية الأمنية”، مؤكدة أنها “ستقف بكل قوة مع الحكومة العراقية”.

وأضاف أن “بلاسخارت زارت نينوى برفقة منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، ودار بيننا حوار حول جهود الأمم المتحدة مع المنظمات التي تعمل ضمن جناحها، في سبيل تقديم أقصى ما يمكن من العون للايزيديين، وكذلك بقية النازحين من العرب للعودة إلى مناطقهم في سنجار”.

وأشار إلى أن “ممثلة الأمم المتحدة طلبت التواصل الدائم مع المحافظة في سبيل خدمة محافظة نينوى، كما وعدت بتكرار الزيارة، لاسيما سهل نينوى للاطلاع على وضع المسيحيين و الشبك”.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في شنگال ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.