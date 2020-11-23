لتطوير ادائها..الأوقاف النيابية تستضيف رئيس ديوان الأوقاف والشؤون المسيحية والايزيدية والصابئة

استضافت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاثنين، رئيس ديوان الأوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة رعد جليل جرجيس، ومدير عام الدائرة الهندسية في الاوقاف.

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان ان “لجنة الأوقاف والشؤون الدينية برئاسة حسين اليساري، وبحضور أعضاء اللجنة، استضافت رئيس ديوان الأوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة رعد جليل جرجيس، ومدير عام الدائرة الهندسية في الاوقاف”.

وبين رئيس لجنة الأوقاف بحسب البيان أن “هذه اللقاءات مع مسؤولي دواوين الأوقاف والدوائر المرتبطة بها تُسهم في تطوير أدائها بشكل فاعل، فضلاً عن تذليل المعوقات والعقبات التي تواجه عملها”.

واضاف البيان ان “الاجتماع شهد مناقشة هيكيلية الوقف والموازنة التشغيلية والاستثمارية، من جانبه قدّم جرجيس شرحاً موجزاً عن آلية عمل الوقف في الوقت الحالي، وأعداد ملاكاته في فروع المحافظات منها نينوى وكركوك وبغداد والناصرية وميسان والبصرة والديوانية”..

واشار البيان الى ان “جرجيس استعرض مع مدير عام الدائرة الهندسية الموازنة التشغيلية والاستثمارية والمشاريع المستمرة والمتلكئة والعقبات التي تواجه عملهم”.

وتابع البيان: “من جانبها قدمت نائب رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية هناء تركي الطائي مجموعة من الاستفسارات حول عمل ديوان الأوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة ومطالبتها بعدد من الملفات ضمن الدور الرقابي والتشريعي”.

وقدم النائب نوفل الناشئ عن المكون الصابئي أسئلة عن قضية حصص الأوقاف المقررة في تخصيص الأموال لها، مشيرا الى “وجود احتياجات مالية لاستكمال المشاريع في المواقع الخاصة بالمكون الصابئي”.

وفي سياق متصل، تقدم النائب اسوان الكلداني بعدد من الاسئلة والاستفسارات حول الكنائس والعقارات العائدة للوقف المسيحي، مطالباً رئيس الوقف بتقديم اجابات رسمية موثقة على هذه الاسئلة والقضايا التي وجهها للوفد الضيف.

وفي نهاية الاجتماع طالب “رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية من رئيس الاوقاف تزويد اللجنة بأجوبة تحريرية ومعززة بالوثائق بشأن الاسئلة التي تم طرحها في الاستضافة من اجل الاطلاع عليها بشكل تفصيلي”، مؤكدا “دعم اللجنة لعمل دواوين الأوقاف من الجانب التشريعي والفني من أجل تجاوز جميع العقبات ومنع أي تدخلات في عمل الأوقاف الدينية بطوائفها كافة، وحماية المال الموقوف وأموال الشعب العراقي”.

وشدد أعضاء لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية بالإجماع على “أهمية الدور الرقابي للجنة من خلال إجراء سلسلة من الزيارات الميدانية لدواوين الأوقاف وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بها”.