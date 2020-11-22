نوفمبر 23, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

واشنطن تهنئ بتنصيب بابا شيخ الإيزيديين الجديد

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فى :شؤون ايزيدية
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واشنطن تهنئ بتنصيب بابا شيخ الإيزيديين الجديد

أعربت القنصلية العامة الأمريكية لدى أربيل، اليوم الأحد، عن تهانيها بتنصيب بابا شيخ الإيزيديين الجديد، مؤكدة التزامها بدعم الأقليات في العراق وإقليم كوردستان.

وقالت القنصلية الأمريكية في بيان: «تهنئ القنصلية العامة الأمريكية لدى أربيل المجتمع الإيزيدي باختيار قائدها الروحي الجديد الشيخ علي الياس».

أضاف البيان، أن «الولايات المتحدة تؤكد من جديد التزامها بدعم الأقليات العرقية والدينية في إقليم كوردستان والعراق وتعزيز التعددية والتسامح».

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