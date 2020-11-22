لجنة المناطق الكوردستانية: PKK وميليشيات الحشد يعرقلان تطبيق اتفاق شنگال

أكدت رئيسة لجنة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها› في برلمان كوردستان، اليوم الأحد، أن اتفاق شنگال بين أربيل وبغداد يحمل أهمية سياسية وتاريخية كبيرة لتطبيع أوضاع القضاء، مشيرة إلى أن حزب العمال الكوردستاني PKK وميليشيات الحشد الشعبي يعرقلان تطبيق الاتفاق.

وقالت جوان روژبياني لـ (باسنيوز): «اتفاق شنگال يحمل أهمية سياسية وتاريخية كبيرة، ويعتبر خطوة على طريق تطبيع أوضاع باقي المناطق الكوردستانية (المتنازع عليها)، ويشكل أرضية لتطبيق المرحلة الأولى من المادة 140 في الدستور العراقي والتي تتضمن تطبيع أوضاع المناطق الكوردستانية، ويفتح الباب أمام تطبيق تلك المادة».

وأشارت إلى أن «الاتفاق يشكل مبعث تفاؤل كبير لأهالي تلك المناطق، لأن أملهم في تطبيق المادة 140 كان قد تضاءل، لكن الاتفاق جدد أملهم بحسم مصير مناطقهم والذي ينتظرونه منذ سنوات».

ولفتت رئيسة لجنة المناطق الكوردستانية إلى أن «PKK والحشد الشعبي يعارضان بشدة تطبيق هذا الاتفاق ويضعان أمامه الكثير من العراقيل، سواء عبر الهجمات التي يشنونها في المناطق الكوردستانية، أم من خلال اقتحام مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد وحرق علم كوردستان».

وأكدت جوان روژبياني أن «هذا الاتفاق تم بإشراف الأمم المتحدة، وعلى الحكومة المركزية الالتزام به، والعمل على تطبيع وإدارة شنگال بشكل مشترك مع حكومة إقليم كوردستان»، لافتة إلى أن «الدستور العراقي ينص على إدارة المناطق الكوردستانية (المتنازع عليها) بشكل مشترك بين إقليم كوردستان والمركز، حتى حسم مصير هذه المناطق».