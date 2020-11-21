مسؤول حكومي إيزيدي: أربيل وبغداد تعززان التنسيق لإخراج الجماعات المسلحة من شنگال

أكد مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الكورد الإيزيديين، اليوم السبت، أن حكومتي العراق وإقليم كوردستان بصدد تعزيز التعاون بينهما بهدف تطبيع أوضاع شنگال وإخراج الجمعات المسلحة من القضاء.

وقال شيخ شامو لـ (باسنيوز): «من المقرر أن يعقد خلال الشهر القادم مؤتمر للسلام في شنگال، وفق ما أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق».

وأضاف «وعلى هذا، يجب إخراج الجماعات المسلحة من شنگال قبل موعد عقد المؤتمر، وتسليم الملف الأمني للشرطة».

وأشار شيخ شامو، إلى أن «لواءين من الشرطة الاتحادية توجها إلى شنگال لاستلام الملف الأمني، بموجب اتفاق أربيل – بغداد الأخير، ولاحقاً سيتم تعيين قائمقام جديد لشنگال».

ولفت المسؤول الكوردي الإيزيدي إلى أن «إخراج الجماعات المسلحة التابعة لحزب العمال الكوردستاني PKK سيفتح الطريق أمام إعمار شنگال، ولن يتعرض المواطنون للخطف من قبل هؤلاء المسلحين بعد الآن».