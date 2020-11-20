محافظ نينوى يكشف موعد تنفيذ اتفاقية سنجار

نجم الجبوري: اتفاقية سنجار سيتم تنفيذها الشهر القادم

قال محافظ نينوى نجم الجبوري ان اتفاقية سنجار التي تم توقيعها بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الإتحادية سوف يتم تنفيذها الشهر القادم.

وقال الجبوري في لقاء لكوردستان 24 “قمنا بزيارة الى سنجار برفقة ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت واجتمعنا بسكان المنطقة وتنفيذ اتفاق سنجار سيكون في شهر 12 المقبل”.

وفي الشهر الماضي، توصلت أربيل وبغداد إلى اتفاق تاريخي يهدف لإعادة الاستقرار إلى سنجار. ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة من المدينة.

وتفتقد سنجار إلى الخدمات الرئيسية في ظل سيطرة حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي على المدينة التي تعد موطن الإيزيديين تاريخياً.

واضاف الجبوري “لم يتم بعد تعيين قائمقام لسنجار بشكل رسمي”.

واكد مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي في وقت سابق على ضرورة استبعاد كافة القوات غير العراقية من منطقة سنجار.