رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ باختيار بابا شيخ جديد للإيزيديين

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، بانتخاب الشيخ إلياس علي بابا شيخ جديداً للإيزيديين.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة اختيار الشيخ علي إلياس بمنصب بابا شيخ جديد للإيزيديين، أتقدم بخالص التهاني إلى الأمير حازم وبابا شيخ الجديد الشيخ علي إلياس والمجلس الروحاني وجميع إخوتنا وأخواتنا الإيزيديين، وإذ نتمنى للسيد بابا شيخ التوفيق والنجاح في خدمة المجتمع والديانة الإيزيدية، فإننا نعرب عن دعمنا له في مهامه الجديدة.

ويحدوني الأمل بأن يكون شغل المنصب الجديد مبعثاً على الاتحاد ورص الصفوف بين المجتمع الإيزيدي، وفرصةً للخلاص من حياة النزوح ونهاية للمآسي كافة وعودة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار مناطق الإيزيديين.

وفي هذه المناسبة، تشدد حكومة إقليم كوردستان على حماية واحترام خصوصية الإيزيديين، وسائر المكونات الأخرى من أجل ترسيخ روح التعايش في كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020