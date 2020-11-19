الرئيس بارزاني يهنئ الإيزيديين بمناسبة اختيار بابا شيخ جديد

بعث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، رسالة تهنئة للإيزيديين بمناسبة اختيار بابا شيخ جديد.

وجاء في الرسالة:

بمناسبة اختيار “بابا شيخ” جديد للديانة الإيزيدية اوجه تهاني الحارة للأمير حازم والمجلس الروحاني وكافة الأخوات والاخوة الإيزيديين.

واضاف “أتمنى أن يكون اختيار بابا شيخ جديد سببا لوحدة الصف والمزيد من الانسجام في المجتمع الإيزيدي وأن يكون بابا للخير والتخلص من الآلام ومعاناة النزوح والتهجير وأن يكون خاتمة لعمليات التطهير العرقي التي لحقت بالكورد الإيزيديين.

وتابع “اوجه تهنئة خاصة لبابا شيخ علي وآمل أن يلقى النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة وأن يتمكن من خدمة المجتمع الإيزيدي.

وقال الرئيس بارزاني “في الختام نؤكد على ضرورة حماية خصوصية الديانة الايزيدية وكافة المكونات الاخرى في كوردستان،وضرورة ان نرسخ مبدأ التعايش الديني وقبول الآخر في كوردستان”.

وتم اختيار علي الياس ناصر زعيما روحيا جديدا للإيزيديين بعد وفاة بابا شيخ السابق خرتو حاجي اسماعيل عن عمر 87 عاما بعد صراع مع المرض.