مركز لالش مهنئا البابا شيخ الجديد للايزيديين: انعطافة مهمة في تاريخ الايزيديين المعاصر

بمناسبة تنصيب الشيخ علي شيخ الياس، بابا شيخ لعموم الايزيديين في مراسيم دينية رسمية، تتقدم الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي بأطيب التبريكات والتهاني للبابا الشيخ الجديد، متمنين له التوفيق في اداء الرسالة المنوطة به، والاستمرار في تجسيد روح ثقافة التعايش والتسامح والمحبة التي ابهرت المحيط القريب والبعيد للايزيديين، واكدت لهم ان الانسان الايزيدي يعشق السلم والسلام ويتمنى الخير والازدهار والطمأنينة لكل الانسانية بدون اية تفرقة دينية او عرقية او طائفية.

اننا في الهيئة العليا لمركز لالش نؤكد ان مراسيم تنصيب بابا شيخ جديد لعموم الايزيديين هو انعطافة مهمة في تاريخ الكورد الايزيديين المعاصر، ونشدد على ان التلاحم الايزيدي مطلوب وبشكل اكثر من ذي قبل في ظل التحديات الآنية والبعيدة المدى التي تنتظر الايزيديين خاصة وكوردستان الوطن الام بشكل عام، فضلا عن مواجهة تداعيات الاجتياح الغاشم لشنكال الحبيبة وما تركه من اثار موجعة في نفوس جميع الايزيديين بدون استثناء.

الف مبارك لسماحة الشيخ علي شيخ الياس بابا شيخ الايزيديين جميعا، ووفق الله كل من يسعى في خدمة اهله ووطنه.

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 18 كانون الاول 2020