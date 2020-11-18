سمو الامير، يضع “خلاتا بابا شيخ” على اكتاف شيخ علي الياس وينصبه بابا شيخا للايزيديين

اعلام المجلس

نصب سمو الامير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى) سماحة الشيخ علي الشيخ الياس بابا شيخا جديدا لعموم الايزيديين خلفا للراحل سماحة البايا شيخ شيخ خرتو. وذلك في معبد لالش اليوم الاربعاء الموافق 18/11/2020.

وفي كلمه له قال سمو الامير: انشاء الله يكون البابا شيخ الجديد فاتحة خير على الجميع، وان يكون بادرة محبة وتفاق بين الايزيديين والاخرين.

مضيفا بالقول: ان البابا شيخ هو احد اعضاء المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى وله احترامه وتقديره.

مبينا بان البابا شيخ الجديد سيكون محل احترام وتقدير الجميع لما يتمتع به من كاريزمة دينية محترمة.

متمنيا بان تسود المحبة والاتفاق والتسامح بين الجميع وبين الايزيديين بشكل خاص.

وحضر مراسيم هذا التنصيب جمع غفير من رجال الدين والشخصيات الاجتماعية والسياسية والثقافية الايزيدية.