الاعرجي: قضية سنجار حساسة ويجب استبعاد كافة القوات غير العراقية

قال مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ان قضية سنجار حساسة مشيرا في الوقت نفسه الى ضرورة استبعاد كافة القوات غير العراقية من المنطقة.

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك في اربيل بين الاعرجي ووزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد.

وقال الاعرجي ان “قضية سنجار قضية حساسة وقد تم القيام بخطوات مهمة بإتجاه حلها وتطبيع الحياة فيها وعودة النازحين واستبعاد كافة الاطراف التي تتدخل في تلك المنطقة ويجب ان يتواجد فيها العراقيون فقط وينبغي استبعاد كافة القوات غير العراقية منها”.

من جهته قال ريبر احمد “تم وضع جدول زمني مؤقت لتنفيذ الاتفاق وإعادة إعمار سنجار وكافة الاطراف متفقة على ضرورة تنفيذ الاتفاق”.

واضاف “نعتزم تعيين قائمقام لسنجار نتفق عليه مع الحكومة الإتحادية وسيتم الإعلان عنه بعد الاتفاق عليه”.

واكد أحمد ان سكان سنجار الاصليين هم من سيديرونها ولن يُسمح لاي طرف من خارج سنجار ان يديرها امنيا وعسكريا واداريا.