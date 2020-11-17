الهجرة النيابية تطالب بزيادة منحة العودة لنازحي شنكال

طالبت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية بزيادة منحة العودة للنازحين الايزيديين، فيما اكدت عودة اكثر من 11 الف عائلة نازحة الى شنكال.

وقال النائب حسين نرمو عضو لجنة الهجرة النيابية في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء 17/11/2020، ان اللجنة استضافت في الاسبوع الماضي مدير عام الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين، وبحثت معه ملف عودة النازحين والمنحة المالية المخصصة للعائدين.

واضاف النائب حسين نرمو بأن اللجنة تطالب بزيادة مبلغ منحة العودة للنازحين في شنكال وباقي المناطق من مليون ونصف المليون دينار الى 5 ملايين، مشيرا الى ان اللجنة اقترحت ذلك على وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، مشددا على انه في حال كانت المنحة 5 ملايين فإن غالبية النازحين سيعودون لان المبلغ رغم انه غير كاف الا انه سيساعدهم على العودة.

وعن اوضاع المخيمات في اقليم كوردستان، اوضح النائب حسين نرمو ان هناك 16 مخيم في محافظة دهوك، للنازحين من شنكال واطرافها وربما من الموصل وبعض المناطق، مشيرا الى انه يمكن البدء بعملية اعادة النازحين الى شنكال بداية العام المقبل، لكن حاليا فالأجواء غير مهيئة لعودة نازحي شنكال.

ولفت النائب حسين نرمو الى ان عدد العوائل التي عادت الى شنكال حتى الآن اكثر من 11 الف عائلة حسب الاحصائيات المتوفرة، مشيرا الى انهم عادوا بشكل طوعي، لافتا الى ان اللجنة اكدت على الوزارة ضرورة ان تصرف المنحة اولا للعائدين الى ديارهم في شنكال قبل النازحين في المخيمات.