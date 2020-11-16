لإنقاذه مئات الايزيديين.. جائزة دولية لحسين القائدي

نال مدير مكتب انقاذ الايزيديات حسين القائدي جائزة “سيركو فيرا دي ميللو” التي تقدم في دولة بولونيا بعد منافسته 10 آخرين من دول بولونيا والتشيك وبيلاروسيا وسوريا ولبنان والعراق والصومال من نشطاء مجال حقوق الانسان والمؤمنين بأفكار دي مللو.

وقال زياد رؤوف ممثل حكومة اقليم كوردستان في بولونيا لوكالة شفق نيوز، إنه “بعد تقديم ملف حسين القائدي من قبل ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بولونيا بسبب عمله ومكتبه في انقاذ الايزيديات من ايدي داعش، حيث قدمنا جميع المعلومات الضرورية لانشطة القائدي بالوثائق والصور والفيديو وكل ما يتعلق بانقاذ النساء والفتيات الايزيديات، فقد اختير هذا العام لمنحه هذه الجائزة”.

واشار الى ان “المراسيم الرسمية ستجري في 10-12-2020 عن طريق الانترنيت بسبب تفشي وباء كورونا ومنع اقامة التجمعات”.

وللجائزة اهمية كبيرة في مجال حقوق الإنسان، ونالها عام 2004 أول رئيس وزراء لبولونيا بعد التغييرات السياسية في البلاد، وفي عام 2008 منحت للرئيس السابق للبرلمان الاسرائيلي شيفاخ فايس، وفي عام 2016 منح لستيفان ديمستورا مبعوث الامم المتحدة الى سوريا.

يذكر ان حسين القائدي يدير مكتب شؤون انقاذ الايزيديات في دهوك والذي تأسس بأمر من نيجيرفان بارزاني رئيس الاقليم عندما كان رئيسا لحكومة الاقليم في عام 2015 من اجل انقاذ الايزيديات من ايدي داعش.

واختطف داعش نحو 6 آلاف من الأطفال والنساء والفتيات إبان اجتياحه لقضاء سنجار غربي نينوى عام 2014.

ويعود الفضل لمكتب القائدي بإنقاذ نصف هؤلاء المختطفين من النساء والأطفال، فيما لا يزال المكتب عمله بتعقب من بقي منهم.