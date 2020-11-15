الديمقراطي الكوردستاني: نجاح اتفاق سنجار مرهون بإخراج الفصائل المسلحة غير الشرعية

رهن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في نينوى، اليوم الاحد، نجاح تطبيق اتفاق سنجار بين الاقليم والحكومة الاتحادية “ميدانياً” بإخراج جميع الفصائل المسلحة “غير الشرعية”.

وقال رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى بركات شمو لوكالة شفق نيوز، إنه “على جميع الفصائل المسلحة غير النظامية وغير الشرعية وحزب العمال الكوردستاني PKK مغادرة اراضي سنجار واحترام الاتفاق الرسمي بين بغداد واربيل حيال اعادة الاستقرار الى سنجار والذي تم برعاية اممية وبمباركة دول التحالف واحترام القوانين الدولية”.

وأشار شمو إلى، وجود قوات غير نظامية في سنجار، منها حزب العمال الكوردستاني PKK، وفصائل اخرى تدعي انتمائها للحشد الشعبي، فيما تتواجد قوات تخضع لسلطة الحكومة العراقية كالحشد الشعبي، وقوات تابعة للبيشمركة “حيدر ششو وقاسم ششو”، مؤكداً أن “اتفاق سنجار يقضي بتواجد الجيش والشرطة المحلية فقط في سنجار والاشراف على الامن الداخلي لسنجار من قبل جهازي المخابرات والامن الوطني”.

وكشف شمو عن، اجتماعات وتفاهمات مستمرة بين اللجان المشكلة بين بغداد واربيل لتطبيق اتفاق سنجار بجميع بنوده وابرزها اعادة الادارة الشرعية لسنجار “القائممقام ومدراء النواحي” واعادة النازحين الى مناطق سكناهم والبرامج الخدمية في جميع مناطق سنجار لارساء الاستقرار الاجتماعي والمعبشي”

وأبرمت الحكومة الاحادية مع اقليم كوردستان اتفاقاً شاملاً لإعادة الاستقرار الى قضاء سنجار تضمنت وضع إدارة مشتركة بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وإلغاء الترتيبات التي وضعت بعد عام 2017 والملف الامني والخدمات واعادة النازحين الى مناطق سكناهم.

وتعرضت سنجار الواقعة شمال غرب العراق، عام 2014 لهجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم “داعش” وقاموا خلاله بعمليات قتل، وسبي للنساء، ودمار شامل في المنطقة.

وعلى الرغم من دحر التنظيم في عام 2015، وانتشار قوات من حزب العمال الكوردستاني في سنجار، لا يزال كثير من سكان سنجار وأغلبيتهم ايزيديون، موجودين في مخيمات النزوح بسبب غياب الاستقرار والإعمار في مناطقهم.

وما زاد من تعقيد الأوضاع في المنطقة هو اجتياحها من قبل قوات الحشد الشعبي في عام 2017 بعد استفتاء لتقرير المصير أجراه إقليم كوردستان.