نوفمبر 15, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

الكاظمي: حل مشاكل سنجار يجب أن يكون داخليا وليس بأدوات خارجية

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فى :شؤون ايزيدية
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الكاظمي: حل مشاكل سنجار يجب أن يكون داخليا وليس بأدوات خارجية

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مكتبه، اليوم الأحد، وفدا من أهالي قضاء سنجار في محافظة نينوى.

واستمع الكاظمي بحسب بيان لمكتبه  الى “المشاكل التي يعاني منها مواطنو سنجار، ومطالبهم التي تنصب في تحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار في القضاء”.
وأكد الكاظمي، على “حرص واهتمام الحكومة بالأوضاع العامة في قضاء سنجار، وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الأهالي،” مؤكدا أن “الحل يجب أن يكون داخليا، وليس بأدوات خارجية”.
وشدد على “أهمية عودة جميع النازحين الى سنجار، ويجب أن يتمسك الأهالي هناك بهويتهم الوطنية،” مشيرا الى أن “القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية، تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والإثني، الذي نعده عامل قوة وليس ضعفا، وهو ثروة دائمة للعراق”.

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