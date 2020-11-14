تمكين دور المرأة في الإعلام يناقش في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان

قامت منظمة wepo بمناقشة كيفية تمكين دور المرأة في الإعلام التي قدمت بشكل حوار مفتوح مِـنْ قِبَـلْ السيدة ميسون في قاعة مركزنا و بمشاركة ( 15 ) مِـنْ نشطاء و إعلاميي المنطقة

حيث طرحت العديد مِـنَ العراقيل و المشاكل التي تواجهها المرأة في الإعلام و كيفية معالجتها بالشكل الإيجابي و تمكين دورها بصورة أفضل و في الختام شكر المشاركون المنظمة و بدورها شكرت منظمة wepo مركز لالش / الشيخان لتعاونه معها و توفيره الأجواء المناسبة لإقامة هذا الحوار و مِــنَ الجدير بالذكر أقيم هذا الحوار بمراعاة توصيات و تعليمات وزارة الصحة .