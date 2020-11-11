وزير الداخلية: حكومة إقليم كوردستان حررت أكثر من ألفي مختطفة إيزيدية

أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، أن حكومة الإقليم بذلت جهوداً حثيثة لتحرير أكثر من ألفي مختطفة إيزيدية من قبضة إرهابيي داعش، لافتاً إلى أن مصير المئات منهن لا زال مجهولاً حتى الآن.

وكان ريبر أحمد يتحدث خلال مؤتمر لتمكين المرأة في أربيل، بمناسبة مرور 20 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن ذور الرقم 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام.

وأضاف أحمد قائلاً: «علينا أن نعمل بكل طاقتنا لكشف مصير النساء والفتيات الإيزيديات المختطفات وإعادتهن إلى ذويهن، وتهيئة الأرضية لجعل مشاركة المرأة في صنع القرار جزءً من ثقافتنا المجتمعية، وذلك انطلاقاً من الأسرة في الدرجة الأولى ومن ثم المدرسة».

وأشار وزير الداخلية، إلى أنه في أحدث الخطوات المتخذة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، تقرر تعيين نسبة من النساء الإيزيديات في شنگال (سنجار) لغرض توفير فرص العمل لهن.

وأوضح أن الهدف من تلك التعيينات هو مشاركة النساء الإيزيديات في القرار وأن يكن ضمن القائمين على حفظ الامن والاستقرار في القضاء ضمن إطار الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد.

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الاول الجاري)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في شنگال ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.