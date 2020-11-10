نوفمبر 10, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

اربيل: إخراج مسلحي PKK من شنگال مهمة بغداد ولاعلاقة لنا بالامر

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فى :شؤون ايزيدية
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اربيل: إخراج مسلحي PKK من شنگال مهمة بغداد ولاعلاقة لنا بالامر

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان د. جوتيار عادل ، إن إخراج مسلحي PKK من قضاء شنگال (سنجار) التابعة ادارياً لمحافظة نينوى (مركزها الموصل) ، مهمة بغداد ولا علاقة لحكومة الاقليم بالأمر.

وكالة انباء “الاناضول” نقلت عن المتحدث الرسمي ، في بيان ارسله للوكالة ، الإثنين ، حديثه عن اتفاق تطبيع الأوضاع في شنكال والذي وقعته حكومتا أربيل وبغداد تحت رعاية الأمم المتحدة في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي سينهي وجود كل القوات الدخيلة في قضاء شنكال بضمنها مسلحي PKK والمجموعات الأخرى التابعة له ، قوله ان ” الاتفاق ينص على ضرورة مغادرة PKK وكافة القوات التابعة لها، المنطقة”، مشيرا إلى أن بغداد لم تحدد موعد تطبيق اتفاق شنگال بعد.

وأضاف عادل ، أن “إخراج PKK والقوات الأخرى التابعة لها من شنگال هو من مهام بغداد وليس لحكومة إقليم كوردستان علاقة بذلك”.

مشيراً ، إلى أن “الاتفاق لا يشير إلى عملية عسكرية مشتركة في المنطقة”.

وأردف بالقول “الأمن الداخلي في شنگال سيكون تحت سيطرة وحدة الشرطة الاتحادية العراقية في المدينة”.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أُبرم اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل لإدارة قضاء شنگال بصورة مشتركة وإخراج جميع الجماعات المسلحة منها بضمنها PKK وميليشيات الحشد الشعبي تمهيدا لعودة السكان النازحين إلى مناطقهم.

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