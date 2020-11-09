ريبر احمد: سننسق مع بغداد والأمم المتحدة بشأن تنفيذ اتفاقية سنجار

قال وزير داخلية اقليم كوردستان، ريبر احمد ان حكومة الاقليم ستنسق مع الأمم المتحدة والحكومة الاتحادية بشأن آلية تنفيذ اتفاقية سنجار.

وفي الشهر الماضي، توصلت أربيل وبغداد إلى اتفاق تاريخي يهدف لإعادة الاستقرار إلى سنجار. ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة من المدينة.

وقال ريبر أحمد، اليوم الاثنين عقب اجتماع في مؤتمر صحفي “قدمنا التوضيحات الكافية لبرلمان اقليم كوردستان ومطالبنا خاصة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي”.

واضاف “على كافة الاطراف ان تبذل كل مساعيها لتشكيل لجنة خاصة بتطبيق المادة 140 وهذه المطالبة ضمن خطط حكومة كوردستان لتنفيذ هذه المادة وفق الدستور”.

واكد احمد ان حكومة اقليم كوردستان ستنسق مع ممثل الأمم المتحدة والحكومة العراقية بشأن آليات تنفيذ اتفاقية سنجار.

واشار وزير داخلية كوردستان الى ان الأطراف المعارضة للاتفاقية هي ذاتها التي تعرقل عودة النازحين وإعادة اعمار سنجار واستتاب الأمن والاستقرار فيها.

وتفتقد سنجار إلى الخدمات الرئيسية في ظل سيطرة حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي على المدينة التي تعد موطن الإيزيديين تاريخياً.

وبموجب اتفاق أربيل – بغداد من المزمع تشكيل قوة محلية رسمية قوامها 2500 من المنتسبين الإيزيديين، وسيتم العمل على عودة النازحين وإعادة بناء سنجار.

وسبق أن رحبت الأمم المتحدة الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأردن وفرنسا ودول أخرى بالاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل.