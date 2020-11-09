لبدء تطبيق اتفاق بغداد أربيل بخصوص تطبيع اوضاع شنگال.. وفد أمني اتحادي رفيع يصل المدينة

وصل وفد أمني كبير من الحكومة الاتحادية الى قضاء شنگال (سنجار) شمال غرب نينوى، اليوم الاثنين.

وقال مصدر ، ان “وفد أمني حكومي، برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الامير الشمري وصل، اليوم الى قضاء شنگال ، من أجل البدء بتطبيق الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل، الذي يهدف الى تطبيع الأوضاع وإعادة الامن والاستقرار للقضاء وعودة النازحين”.

وأوضح المصدر، ان ” الوفد، سيلتقي بالقيادات الأمنية والعسكرية، وكذلك المسؤولين المحليين في القضاء، بالإضافة الى وجهاء المنطقة ، لابلاغهم بتطبيق الاتفاق الاخير، بأسرع وقت، بما يضمن استقرار وأمن القضاء”.

وكان وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد قد صرح ، اليوم الاثنين ، ان اجتماعاً سيُعقد بين وفدي حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لبحث آلية تنفيذ اتفاق شنگال بين الجانبين .