فتح 3 مقابر جماعية في قضاء شنكال

اعلن ضياء الساعدي مدير دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء الاتحادية، عن فتح 3 مقابر جماعية في قضاء شنكال.

وقال الساعدي: باشر الفريق الوطني الفريق العراقي المتخصص بالبحث والتنقيب عن المقابر الجماعية الذي يضم دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء والطب العدلي التابع لوزارة الصحة العراقية ووزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، بفتح 3 مقابر جماعية تعود لضحايا ايزيديين في شنكال.

واضاف: المقبرة الاولى في قرية كوجو والثانية في صولاغ والثالثة داخل بلدية شنكال. تاتي المقبرتين الاولى والثانية متممة للمراحل السابقة حيث تم فتح 17 مقبرة جماعية في الفترة الماضية، لتصبح عدد المقابر التي تم فتحها 19 مقبرة جماعية جميعها للشهداء الايزيديين. اما المقبرة الثالثة فتم الكشف عنها خلال تنفيذ مشروع خدمي داخل بلدية شنكال.

وعن عدد الضحايا قال الساعدي: سيتم الاعلان عن عدد الضحايا من قبل الطب العدلي بعد اخذ نماذج العظام للضحايا، مؤكداً ان الفريق الوطني باشر بالتزامن مع فتح هذه المقابر بحملة لجمع عينات الدم من ذوي الضحايا وملء استمارات المفقودين لغرض تدويل جرائم عصابات داعش الارهابية بحق الايزيديين والمكونات الاخرى في سهل نينوى وتقام هذه الاعمال بمشاركة ودعم فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش يونيتاد واللجنة الدولية لشؤون المفقودين icmp.

في شآن متصل اكد مصدر مقرب من الفريق الوطني المتخصص بالبحث والتنقيب عن المقابر الجماعية ان الفريق تمكن من رفع رفات 144 ضحية في المقابر المذكورة، 110 في قرية صولاغ المعروفة بمقبرة الامهات. والمقبرة الثانية في قرية كوجو حيث تم رفع رفات 30 ضحية والمقبرة الثالثة احتوت على رفات 3 رجال وصبي.

جدير بالذكر ان عملية البحث والتنقيب تستمر في منطقة شنكال للكشف عن مقابرة جماعية اخرى ناهيك عن مقابر التي تكتشف خلال تنفيذ مشاريع اعادة اعمار شنكال.

PUKmedia

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