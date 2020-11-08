تربية نينوى: بناء وإعادة تأهيل 60 مدرسة في قضاء شنگال

أعلنت مديرية تربية نينوى، اليوم الأحد، عن بناء وتأهيل نحو 60 مدرسة في قضاء شنگال (سنجار) استعدادا لبدأ العام الدراسي الجديد 2020 ــ 2021.

وقال مدير عام تربية نينوى يوسف السبعاوي لمراسلة (باسنيوز): «تم تأهيل نحو 40 مدرسة وبناء 20 بناء جديد ضمن محافظة نينوى في قضاء سنجار »، منوها أنه «تم إعداد خطة لإعادة استقرار الواقع التربوي والتعليمي في قضاء سنجار».

وأضاف السبعاوي، أن «عدد المدارس التي تم تأهيلها وترميمها على مدى عامين بلغت نحو 60 مدرسة بعد شمولها بحملات الإعمار والتأهيل الممولة من قبل وزارة التربية وصندوق الإعمار وتنمية الأقاليم والمنظمات الدولية (اليونيسيف وميرسي كور وحماية الطفولة وUNDP)»، كاشفا عن تخصيص مشاريع جديدة للبناء في القضاء ضمن تخصيصات الإعمار للعام 2020.

لافتاً إلى أن «المدارس التي تم تأهيلها ستدخل للخدمة مع بدء العام الدراسي الجديد 2020 ــ 2021، للمساهمة في سد النقص الحاصل بالأبنية المدرسية بالقضاء بعد تعرض أغلب المؤسسات التربوية فيه إلى الدمار والتخريب من قبل العصابات الإرهابية».