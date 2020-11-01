‹بارزاني الخيرية› بصدد إعمار منازل العائدين إلى شنگال

كشف مسؤول مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الأحد، أن المؤسسة تخطط لإعمار منازل أهالي شنگال (سنجار) العائدين إلى مناطقهم، بحيث سيتم إعمار 50 إلى 100 منزل في كل مرحلة، وتجهيزها كمنازل نموذجية، بالتعاون مع بعض المنظمات الأخرى.

وقال پير ديان لـ (باسنيوز): «نخطط في مؤسسة بارزاني الخيرية للعودة إلى شنگال واستئناف أعمالنا، خاصة بعد الاتفاق الأخير بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على تطبيع أوضاع القضاء».

وأضاف «نخطط لإعمار منازل العائدين إلى شنگال، خاصة لأولئك الذين جرى تفجير وتخريب منازلهم، ونحن بانتظار استقرار أوضاع شنگال لنتمكن من تقديم الخدمات بشكل أفضل لأهالي القضاء، وننتظر تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أربيل وبغداد حتى يستتب الأمن والاستقرار في شنگال ونعود لاستئناف أعمالنا».

وتابع ديان «سنقوم بإعداد تقرير حول الدمار الذي لحق بمنازل المواطنين بالتنسيق مع إدارة قضاء شنگال، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فقد تعرض قسم كبير من تلك المنازل للتخريب على يد تنظيم داعش بعد عام 2104».

وأشار مسؤول مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية إلى أنه «حتى الآن عادت 6 آلاف و200 عائلة إلى شنگال، وكل عائلة تعود إلى القضاء نقوم في سحيلا بتقديم المساعدات لها».