تحرير فتاتين ايزيديتين من داخل مخيم الهول

أعلن مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين، حسين قايدي، تحرير فتاتين مختطفتين من قبضة عائلات تنظيم داعش في سوريا، ليرتفع عدد المحررات إلى أكثر من ألف بعد 6 أعوام على اقتيادهن سبايا وجاريات للاستعباد الجنسي.

ونقلت “سبوتنيك” عن قايدي قوله السبت، ان الفتاتين تم تحريرهما من داخل مخيم الهول الواقع في ريف محافظة الحسكة، غربي كوردستان”، منوها إلى أن أعمارهما تتراوح ما بين 15-20 عاماً.

واشار إلى أن فرق البحث عن المختطفات والمختطفين الإيزيديين في سوريا، هي من تمكنت من العثور على الفتاتين وتحريرهما.

وعن أحدث حصيلة بعدد الإيزيديين الناجين والناجيات من قبضة “داعش” الإرهابي، أفاد قايدي، بأن العدد بلغ حتى الآن مع الفتاتين اللتين تم تحريرهما حديثا، 3542 شخصا من بينهم 1204 نساء و339 رجال، والبقية أطفال.

وذكر مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين، أن المجموع الكلي للمختطفين والمختطفات 6417 شخص وقعوا بيد تنظيم “داعش” الإرهابي في مطلع آب/أغسطس 2014.