هيئة مختصة تستأنف أعمالها بفتح مقابر جماعية في سنجار

أعلنت هيئة التحقيق وجمع الوثائق حول الابادة الجماعية ضد الايزيديين، يوم الخميس، أن فرقها الفنية ستستأنف أعمالها الأسبوع المقبل بفتح ومعالجة المقابر الجماعية في قريتين بقضاء سنجار.

وقال الرائد فلاح حسن عضو الهيئة لوكالة شفق نيوز إن “الهيئة ستبدأ السبت المقبل بفتح المقابر الجماعية في قريتي كوجو وسولاغ بقضاء سنجار”.

وأضاف أن “الاستعدادت اتخدت اليوم من قبل الفرق الوطنية للهيئة التي تضم ممثلين عن وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان، ومؤسسات عراقية مختصة بالمقابر الجماعية”، لاًفتا الى ان “الطب العدلي في بغداد تمكن من فحص 62 رفاتاً من المقابر الجماعية في سنجار.

يذكر ان هيئة التحقيق وجمع الوثائق حول الابادة الجماعية ضد الايزيديين اوقفت اعمالها منذ فترة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال حسين إن “الهيئة عالجت الى الان 17 مقبرة من اصل ثمانين مقبرة جماعية في سنجار”.

وخلف تنظيم داعش تلك المقابر عند اجتياح قضاء سنجار عام 2014 بعد أن أجاز لنفسه قتل الايزيديين بزعم أنهم “كفار”، كما اتخذ آلاف النساء “سبابا” للاستعباد الجنسي، فضلا عن تجنيد أطفال الايزيديين في مدارسه القتالية.