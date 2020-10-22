مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني ومركز لالش بعشيقة يكرمان الطلبة المتفوقين

بدعم من السادة سيروان الروزبياني النائب الأول لمحافظ نينوى والسيد رفعت سمو رشو معاون محافظ نينوى للشؤون الإدارية وبالتنسيق مع مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني ولالش بعشيقة وبرعاية السيد ذنون يونس يوسف مدير ناحية بعشيقة

وعلى قاعة لالش بحزاني عصر هذا اليوم وبحضور شخصيات دينية وثقافية واجتماعية وممثلين عن الأحزاب السياسية ومدراء الدوائر الحكومية والأمنية في المنطقة تم تكريم كوكبة من الطلبة المتفوقين في بعشيقة و بحزاني ، وشمل التكريم الطلبة ممن معدلاتهم فوق ال .. 95% والناجحين في الدور الاول حصرا .. وفي كلمة له خلال التكريم اشاد السيد رعد طارق رئيس المركز بالطلبة وما حصلوا عليه من نتائج مثمنا دور إدارات المدارس والكوادر التدريسي ومديرية تربية بعشيقة في هذا الصدد .. ونقل من خلال كلمته تهاني وتبريكات السيد شيخ شامو مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي للطلبة الاعزاء ، كما قدم شكره وتقديره للسيد سيروان الروزبياني النائب الأول لمحافظ نينوى والسيد رفعت سمو رشو معاون محافظ نينوى للشؤون الإدارية على دعمهم إقامة هذا النشاط وهذا الحقل التكريمي.