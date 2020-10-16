اعتقال مسلحين مواليين لـPKK حاولا تصفية عائلة شمرية بسنجار

تمكنت قوة من الجيش العراقي، يوم الجمعة، من اعتقال مسحلين اثنين من عناصر “اليبشه” استهدفا عائلة من أبناء قبيلة شمر أصيب على اثرها احد افراد العائلة بجروح، قرب منطقة السكينية في قضاء سنجار الواقع غرب الموصل.

ويعرف عن قوات “اليبشه” موالاتها لـ”حزب العمال الكوردستاني”، لكن معلومات تشير إلى إنها منضوية في هيئة الحشد الشعبي العراقي.

وأبلغ المصدر مراسل وكالة شفق نيوز بان “عنصرين اتضح أنهما من (اليبشه) كانا يرومان استهداف عائلة شمرية حيث اطلقا النار على العجلة التي كانت تقلهم واصابة أحد افراد العائلة بجروح”، مشيرا إلى أن “قوة عسكرية من الجيش العراقي (الفرقة المشاة العشرين) تمكنت من الإيقاع بهما قبل أن يلوذا بالفرار وهما الان موقوفان في احد مواقف الفرقة”.

وأضاف المصدر؛ أن القوة الأمنية ضبطت قطعتي سلاح بحوزة الجناة، الأولى من نوع كلاشنكوف والثاني M4 أمريكية المنشأ”.

وفي الاثناء؛ كشف مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز أن “سنجار مساء امس كانت اشبه بقنبلة موقوتة بعد اغتيال شاب شمري، إذ احتشد العشرات من أبناء قبيلته حاملين السلاح لملاحقة من قتله ومطالبين بالثأر له؛ غير أن فرقة المشاة العشرين قامت بإغلاق وقطع طريق سنجار- بعاج منعاً لوصولهم”.

وقال المصدر “لولا تدخل بعض وجهاء قبيلة شمر وقطعنا للطريق لأصبحت سنجار مساء امس ساحة معركة”.

وكانت قوة أمنية، تمكنت في وقت متأخر من ليل أمس الخميس، من اعتقال اثنين من المشتبه بهم في عملية اغتيال “الشاب الشمري”، في قضاء سنجار، وفيما عثر بحوزة المشتبه بهما على سلاح غير مرخص، تم نقلهم إلى مديرية مكافحة إجرام نينوى للتخلص من “ضغوط” قد تمارس ضد القوات الأمنية في سنجار لإطلاق سراحهم.