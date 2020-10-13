وكيل أمير الإيزيديين: اتفاق أربيل وبغداد يوفر آلاف فرص العمل لأهالي شنگال

أكد وكيل أمير الإيزيديين لشؤون العلاقات، أن اتفاق حكومتي العراق وإقليم كوردستان على تطبيع أوضاع شنگال (سنجار) سيوفر آلاف فرص العمل لأهالي القضاء.

وقال مير جهور علي بك لـ (باسنيوز): «إن اتفاق أربيل وبغداد يعد خطوة هامة في سبيل خدمة أهالي شنگال، من ناحية إعادة الإعمار وتوفير فرص العمل لأهالي القضاء وإخراج الجماعات المسلحة وتوطيد الأمن والاستقرار».

وأضاف أن «من مخرجات هذا الاتفاق توفير آلاف فرص العمل لأهالي شنگال، إلى جانب أن المنظمات الدولية والإنسانية ستتوجه إلى القضاء وتقدم المزيد من المساعدات للأهالي».

وبيّن وكيل أمير الإيزيديين، أن «أهالي شنگال كانوا يترقبون منذ 6 سنوات اليوم الذي تتوصل في أربيل وبغداد إلى اتفاق لتطبيع أوضاع القضاء».

وكان أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أكد الاثنين، أن اتفاق حكومتي بغداد وأربيل بشأن قضاء شنگال (سنجار) سيساهم بتعيين 1500 شاب إيزيدي نازح، فيما لفت إلى أن الاتفاق سيسهم أيضاً بتعيين 1000 شاب من شنگال.

ملا طلال قال عبر تويتر، إن «الاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار هو صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية ستتم بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، التزامًا دستوريًا من الحكومة تجاه مكون أصيل».

موضحاً، أن «واحدة من مخرجات الاتفاق، هي تعيين 1500 شاب إيزيدي من المخيمات و1000 شاب من سنجار ضمن القوات الأمنية في القاطع».