محافظ نينوى : اتفاق شنگال يضمن عودة سريعة للنازحين الإيزيديين

أوضح محافظ نينوى نجم الجبوري ، تفاصيل جديدة تخص الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن قضاء شنگال (سنجار)، فيما حدد مخرجات عدة لاتفاق إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في القضاء.

الجبوري قال إن “قضاء سنجار تضرر كثيرا من العمليات الإرهابية التي قامت بها عصابات داعش الإرهابية”، لافتا إلى أن “الاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار تضمن تخلي هذا القضاء عن كل المظاهر المسلحة سواء كان الجيش أو حشود أو غيرها وتسليم الملف للشرطة المحلية”.

وأضاف، أن “الاتفاق تضمن تعيين وانتخاب إدارة جديدة للقضاء تكون مقبولة من جميع أهالي القضاء من خلال اختيار قائممقام وقسم من مديري النواحي، فضلا عن تشكيل لجنة عالية المستوى من قبل رئاسة الوزراء والحكومة المحلية من أجل إعادة الإعمار وتهيئة الأجواء لعودة النازحين من العوائل الإيزيدية”، مبينا أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماما كبيرا لقضاء سنجار، وسيكون الاتفاق بين بغداد وأربيل مهما في عودة الإيزيديين لسنجار سريعا”.

وكانت الحكومة العراقية ، كشفت الجمعة ، تفاصيل الاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن قصاء شنگال في محافظة نينوى.