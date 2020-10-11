المجلس الروحاني الايزيدي يدعو لاغلاق قاعات التعازي والافراح

دعا المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى في جلسته التي عقدت السبت، اغلاق قاعات التعازي والافراح.

وقال المجلس في بيان صحفي “انه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة عامة، وبعد تزايد حالات الاصابات بفايروس كورونا وتحسبا للمرحلة القادمة لهذا الوباء وحفاظا على ارواح اهلنا وخاصة كبار السن والمصابين بالامراض المزمنة، يدعو المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى جميع الوجهاء و المختارين في القرى والمجمعات والمخيمات الايزيدية، الاستجابة الى هذا القرار والاسراع باغلاق قاعات التعازي والافراح، واختصار مجالس العزاء على اهل واقارب المتوفي حصرا.

متمنيا “الصحة والسلامة للجميع”.

الامير

حازم تحسين سعيد

امير الايزيديين في العراق والعالم

ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى