محما خليل: بعد اتفاق أربيل وبغداد .. لا سبيل أمام PKK والحشد إلا الخروج من شنگال

أكد قائمقام قضاء شنگال (سنجار)، اليوم السبت، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أربيل وبغداد بصدد تطبيع أوضاع القضاء جاء بعلم ورعاية أمريكا والأمم المتحدة، مشدداً أنه لا سبيل أمام حزب العمال الكوردستاني PKK والقوى التابعة له وميليشيات الحشد الشعبي إلا الالتزام بالاتفاق والخروج من القضاء.

وقال محما خليل لـ (باسنيوز): «الاتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان حول شنگال كان بعلم ورعاية أمريكا والأمم المتحدة، وليس أمام PKK والقوى التابعة له والحشد الشعبي إلا الالتزام بهذا الاتفاق».

وشدد خليل، أن «على تلك القوى الخروج من شنگال، حتى يتسنى تنفيذ كافة بنود الاتفاق بين حكومتي الإقليم والعراق»، وأضاف «من واجب الحكومة العراقية إخراج PKK والحشد من شنگال، ومن غير المرجح ألا تلتزم تلك القوات بهذا الاتفاق، إذ يعني ذلك أنها ستكون بمواجهة اتفاق تعمل كل من أمريكا والأمم المتحدة على تطبيقه».