نائب عن نينوى يدعو لعرض اتفاق سنجار على مجلس النواب

اعرب النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا، السبت، من عدم اشراك المكون العربي في اتفاق سنجار، داعيا الى عرضه على البرلمان، اكد رفض نواب نينوى عودة قوات البيشمركة أو الحشد للقضاء واختصار مسك الارض على القوات الامنية الاتحادية حصرا.

وقال الجربا في مؤتمر صحفي، عقده داخل البرلمان بمشاركة عدد من نواب المحافظة، “في الوقت الذي ندعم فيه اي خطوة لإعادة الوضع الطبيعي لقضاء سنجار ضمن محافظة نينوى وفرض القانون فيه وابعاد اي قوات غير اتحادية، لكن استغربنا يوم أمس من عدم اشراك اي نائب عربي من قضاء سنجار، علما ان نسبة العرب في القضاء لا تقل عن 45% من التعداد السكاني للقضاء، كما قلقنا من بنود الاتفاق الغامض، الذي لا نعلم عنه شيء ولا عن اي شيء تم الاتفاق”.

واضاف الجربا، “على الحكومة الاتحادية اشراك ممثلي العرب في التفاوض فيما يخص قضاء سنجار وعرض الاتفاق الغامض الذي لا نعرف عنه شيء على مجلس النواب العراقي، كما اننا نرفض رفضا قاطعا عودة البيشمركة أو الحشد بمختلف تصنيفاته، واختصار مسك الارض في قضاء سنجار على الجيش العراقي وعلى القوات الامنية الاتحادية الاخرى حصرا”.