تفاصيل جديدة.. معلومة استخبارية من الآسايش تطيح بقاتلي “بشير كورية” ببغداد

كشفت السلطات المحلية في ناحية القوش بمنطقة سهل نينوى السبت، عن اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة اغتيال رجل الأعمال الإيزيدي بشير كورية، وذلك بناءً على معلومات استخبارية قدمتها قوات الآسايش (الأمن) للأجهزة الأمنية العراقية.

واغتال مسلحون مجهولون رجل الأعمال كورية الأسبوع الماضي في قرية بيبان الواقعة في بلدة القوش بعد عودته من مجلس عزاء الأب الروحي للإيزيديين بابا شيخ.

وقالت مديرة ناحية القوش لارا يوسف زارا في حديث لكوردستان 24، إن قوات الآسايش في المنطقة زودت الأجهزة العراقية بمعلومات استخبارية تم بموجبها تحديد موقع المتهمين الاثنين بالجريمة في بغداد، وعلى إثر ذلك جرت عملية اعتقالهما الليلة الماضية.

وأضافت أن عملية اعتقال المطلوبين الاثنين تمت كذلك بعد تنسيق بين قوات الآسايش ومحكمة تحقيق محافظة نينوى، مشيرة الى أنهما يخضعان للتحقيق الآن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن المتهمين الاثنين اُعتقلا في حي تونس ببغداد من قبل “الفوج الأول لواء المشاة الرابع والأربعين فرقة المشاة الحادية عشرة بالتعاون مع الاستخبارات”.

واكتفى البيان بالقول إن العملية تمت “بناء على ورود معلومات استخباراتية”.

ويشدد كبار المسؤولين في إقليم كوردستان على ضرورة زيادة التنسيق الأمني بين أربيل وبغداد لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد عموماً.