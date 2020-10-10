تركيا بشأن سنجار: نأمل أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ

علقت السفارة التركية في بغداد، السبت، على قرار الاتفاق بشأن قضاء سنجار، فيما اعربت عن املها ان يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

وقال السفير التركي فاتح يلدز في بيان ، نسخة منه “تم يوم امس توقيع اتفاقية بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان حول قضايا الأمن والشؤون الإدارية في بلدة سنجار”.

واضاف “نأمل أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل تضمن اسعادة السلطات العراقية سلطتها في سنجار، والقضاء على تنظيم “داعش” ومنظمة “بي كا كا” الإرهابية وامتدادها، وعودة الأيزيديين وأبناء المنطقة الذين تعرضوا للاضطهاد والقمع الشديدين من قبل تنظيم “داعش أولا ومنظمة “بي كا كا”وامتدادها لاحقا إلى أوطانهم بأمان”.

وتابع “بهذه المناسبة، نؤكد من جديد استعدادنا للتعاون مع السلطات العراقية من أجل تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب في بلدة سنجار وأجزاء أخرى من العراق حيث تتواجد المنظمة الإرهابية”.