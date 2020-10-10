محافظ نينوى: الاتفاق بشأن سنجار تضمن تخلي القضاء عن كل المظاهر المسلحة

أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، السبت، أن الاتفاق الذي تم بين الحكومة الاتحادية وحكومي اقليم كردستان بشأن سنجار تضمن تخلي القضاء عن كل المظاهر المسلحة.

وقال الجبوري بحسب وكالة الانباء العراقية، إن “قضاء سنجار تضرر كثيرا من العمليات الإرهابية والاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع في سنجار تضمن تخلي القضاء عن كل المظاهر المسلحة”.

وأضاف أن “الاتفاق تضمن تعيين وانتخاب إدارة جديدة للقضاء تكون مقبولة من جميع أهاليه”، مؤكداً “تشكيل لجنة عالية المستوى من قبل رئاسة الوزراء والحكومة المحلية لإعادة الإعمار للقضاء وعودة النازحين”.

ولفت الجبوري الى أن “رئيس الوزراء يولي اهتماما كبيرا لقضاء سنجار وسيكون الاتفاق بين بغداد وأربيل مهما في عودة الإيزيديين”.

وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد، امس الجمعة، اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، بشأن الإتفاق على اعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.