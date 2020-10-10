الخارجية الامريكية ترحب باتفاقية التطبيع في سنجار

رحبت الخارجية الامريكية، السبت، باتفاقية التطبيع في سنجار بنينوى التي وقعت بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان امس الجمعة.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان” نرحب بالجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لحل التحديات السياسية والأمنية الطويلة الأمد في سنجار”.

واضافت” نأمل أن يثمر التنفيذ عن السلام والاستقرار لمن هم في مدينة سنجار”.

وأعلنت حكومتي المركز والاقليم، الجمعة، توصلهما لاتفاق حول إدارة مدينة سنجار، وصفه الطرفان بـ”التاريخي”.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إتمام الإتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين الى القضاء.

فيما بين أن الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية. وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي. وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق.