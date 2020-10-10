مسؤول إيزيدي: اتفاق أربيل وبغداد حول شنگال يكفل توطيد الأمن وعودة النازحين

أكد مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الكورد الإيزيديين، أن اتفاق حكومتي العراق وإقليم كوردستان حول تطبيع الأوضاع في شنگال (سنجار) يكفل توطيد الأمن وعودة النازحين إلى القضاء.

وقال شيخ شامو، اليوم السبت، لـ (باسنيوز): «يجب أن تكون شنگال، كمنطقة مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، نموذجاً لتعميم هذا الاتفاق على عموم المناطق المتنازع عليها وتطبيع الأوضاع فيها».

وأكد المسؤول الكوردي الإيزيدي، أن «هذا الاتفاق من شأنه أن يؤمن عودة نازحي شنگال إلى مناطقهم دون خوف، وتوطيد الأمن والاستقرار في القضاء».

ولفت شيخ شامو إلى أن «الاتفاق على تطبيع الأوضاع في شنگال هو موضوع مصيري بالنسبة للإيزيديين، لأنه لا يمكن توطيد الأمن في شنگال قبل رحيل الجماعات المسلحة منها»، وشدد أن «على كافة الميليشيات المسلحة الرحيل عن شنگال وعموم المنطقة، وتسليم الملف الأمني للجيش العراقي وقوات البيشمركة، ما يمنح الطمأنينة للنازحين للعودة إلى مناطقهم».

ومساء أمس، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان: «الاتفاق المهم الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في سنجار جاء نتيجة أشهر من العمل الجاد والمفاوضات بين المسؤولين في أربيل وبغداد، مما سيسمح لنازحي سنجار، الذين ذاقوا الأمرين على يد تنظيم داعش، بالعودة إلى أرض أجدادهم بأمن وكرامة، ولا سيما أن تطبيع الأوضاع في سنجار، سيضمن لأهالي المدينة أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم».

وأضاف «واتفق الجانبان على إدارة سنجار من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك، وهو اتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور».

بدوره أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الجمعة، عن شكره لوفد إقليم كوردستان لدوره في إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء شنگال (سنجار)، مؤكداً حرص بغداد وجديتها في أن يكون القضاء خالياً من الجماعات المسلحة.

من جانبها أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت، عن أملها في أن يكون الاتفاق «بداية فصل جديد لسنجار، تأتي فيه مصلحة أبناء سنجار في المقام الأول، وأن تساعد هذه البداية الجديدة النازحين على العودة لمنازلهم، وأن تسرّع من وتيرة إعادة الإعمار وتؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات العامة».

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أعلن مساء الجمعة، أن الأخير رعى اتفاقاً «تاريخياً» بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتطبيع أوضاع شنگال (سنجار).