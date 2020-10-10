الرئيس بارزاني والكاظمي يبحثان اتفاق سنجار ويعتبرانه إشارة لتعزيز الثقة

أعلن مقر البارزاني، عن مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال مقر البارزاني في بيان إنه “خلال اتصال هاتفي جرى مساء الجمعة بين الرئيس مسعود بارزاني والسيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، تم التباحث حول الاتفاق بين حكومة العراق الفدرالي وحكومة إقليم كوردستان بشأن تطبيع الأوضاع في شنكال”.

وأضاف “وفي ذات الاتصال الهاتفي عبر الجانبان عن سعادتهما للتوصل الى هذا الاتفاق المهم”، وأكدا أن “مثل هكذا اتفاق، يشير الى تعزيز الثقة بين حكومة العراق الفدرالي وحكومة إقليم كوردستان”.