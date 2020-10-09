يونامي أول المرحبين بـ”اتفاق سنجار”: خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم الجمعة بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بشأن وضع قضاء سنجار في نينوى.

واعتبرت يونامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاتفاق “خطوةً أُولى ومهمة في الاتجاه الصحيح”، وأعربت البعثة عن أملها في أن يمهّد هذا الاتفاقُ الطريقَ لمستقبلٍ أفضل.

وشهدت سنجار محنا رهيبة وجرائم بشعة ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين في عام ٢٠١٤. ومنذ الهزيمة العسكرية لداعش، واجه الضحايا والناجون عقبات بسبب الخلاف حول الترتيبات الأمنية وتوفير الخدمات العامة وعدم وجود إدارة موحدة.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين جينيس بلاسخارت عن أملها في أن يكون الاتفاق بداية فصل جديد لسنجار تأتي فيه مصلحة أبناء سنجار في المقام الأول، وأن تساعد هذه البداية الجديدة النازحين على العودة لمنازلهم وأن تسرع وتيرة إعادة الإعمار وتؤدي إلى تحسين الخدمات العامة.

ونبهت بلاسخارت قائلة إنه “لكي يحدث ذلك، هناك حاجة ماسة لحكم مستقر وهياكل أمنية”.

وشددت على “استمرار دعم الأمم المتحدة للمساعدة في تطبيع الأوضاع في القضاء”، مضيفة “على عكس كل الاحتمالات وفي أحلك الأوقات، ظل أبناء سنجار مصممين على بناء مستقبل أفضل، ليبدا هذا المستقبل اليوم”.

وتوصلت بغداد وأربيل، الجمعة، إلى اتفاق “تاريخي” لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار معقل أبناء الديانة الايزيدية في محافظة نينوى.