أكتوبر 09, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

كشف تفاصيل مهمة عن اتفاق بغداد وأربيل بشأن سنجار

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فى :شؤون ايزيدية
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{الفرات نيوز} تكشف تفاصيل مهمة عن اتفاق بغداد وأربيل بشأن سنجار

{بغداد: الفرات نيوز} كشف قائممقام قضاء سنجار محما خليل، تفاصيل الاتفاق المرتقب بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان في أربيل بشأن تطبيع الأوضاع في القضاء.

ويعد قضاء سنجار معقل الايزيديين ويقع في شمال شرقي محافظة نينوى.
وقال خليل لوكالة {الفرات نيوز} ان الاتفاق يتضمن “تطبيع الأوضاع في القضاء وعودة النازحين والإدارة الشرعية وخروج القوات غير الشرعية”.
وأضاف انه “ووفق الاتفاق تكون إدارة القضاء مشتركة والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والاقليم”.
وشدد خليل على توافق بغداد وأربيل بشأن “خروج القوات غير الشرعية من حزب العمال الكردستاني من القضاء وان تتولى قوات الشرطة الاتحادية مسؤولية الملف الأمني فيه”.
ولم يفصح قائممام سنجار كيفية خروج قوات حزب العمال الكردستاني من القضاء فيما اذا كان هناك اتفاق معها.
وكان وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان، ريبر أحمد، أعلن في بيان مفاجئ مساء الخميس انه سيقوم بزيارة بغداد مع وفد رفيع المستوى الجمعة “لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الاوضاع وإعادة الاستقرار في قضاء سنجار” في محافظة نينوى.

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