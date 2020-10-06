الرئيس بارزاني يوجه رسالة تهنئة للإيزيديين

هنأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في رسالة، الايزيديين بمناسبة عيد جمايي.

وجاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة قدوم عيد جمايي الإيزيدي، أوجه التهاني لأمير الإيزيديين وللمجلس الروحاني الديني الإيزيدي وكافة الأخوات والاخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم.

ونؤكد في هذه المناسبة التزامنا بثقافة التعايش الديني والقومي في كوردستان ونجدد دعمنا للمطالب وحقوق اخوتنا الإيزيديين المشروعة.

آمل أن يحتفل الأخوات والاخوة الإيزيديين بكافة أعيادهم بسعادة وبسلام وأن يكون هذا العيد نهاية للآلام والمآسي التي ذاقها اخوتنا الإيزيديين على يد الإرهاب.

عيدكم مبارك ولكم دوام الخير والسعادة

مسعود بارزاني

6 تشرين الأول 2020