نيجيرفان بارزاني يؤكد مواصلة المساعي لتحرير الإيزيديين المختطفين والكشف عن مصائرهم

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، (6 تشرين الأول 2020)، مواصلة المساعي لتحرير الكورد الإيزيديين المختطفين والكشف عن مصائرهم.

وأدناه تهنئة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بعيد (جَما):

“أهنئ كافة الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان وحيثما كانوا في أنحاء العالم بعيد جَما، آملاً لهم الاحتفال بهذا العيد في سلام وأمان وخير وسعادة، وأن تحل الأعياد والمناسبات القادمة على الجميع في ظل ظروف أحسن.

وإذ يحل هذا العيد في غياب الزعيم الروحي للإيزيديين المرحوم بابا شيخ وبدون إجراء المراسم والطقوس، نحيي من جديد روحه ونستذكره ونستذكر أعماله وخدماته التي قدمها للإيزيدية بتقدير وإكبار .

وننتهز هذه المناسبة لنطمئن كافة أخواتنا وإخواننا الإيزيديين مرة أخرى إلى أنه مادامت هناك أخت أو أخ إزيدي مختطفاً ومفقوداً، سنواصل مساعينا وجهودنا لتحريرهم والكشف عن مصائرهم.

مرة أخرى، نبارك للجميع عيد جَما، وكل عام وأنتم بخير”.

بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، (6 تشرين الأول 2020)، ضرورة تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار.

ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تهنئة إلى الإيزيديين في كوردستان والعالم بمناسبة عيد (جما).

وفيما يلي نص التهنئة:

“أتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى أمير الإيزيديين والمجلس الروحاني الإيزيدي والإخوة والأخوات الإيزيديين كافة في كوردستان والعالم بمناسبة حلول (عيد جما)، متمنياً لهم عيداً مفعماً بالخير والمسرات ونهاية لكل مآسيهم ومعاناتهم.

ومع الحزن الذي تخيم أجواءه على رحيل سماحة بابا شيخ، يحلُ علينا هذا العيد في ظل ظروف عصيبة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، ويحدوني الأمل بتجاوز هذه الصعاب وبما يمكّن حكومة إقليم كوردستان من توفير أفضل الخدمات إلى الإيزيديين.

وفي هذه المناسبة، لا بد من التذكير بضرورة تطبيع الأوضاع في منطقة سنجار حتى يتسنى للنازحين الإيزيديين القاطنين في المخيمات، العودة إلى ديارهم برأس مرفوعة”.