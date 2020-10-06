الاتفاق على منح الصابئة والشبك والايزيديين دائرة انتخابية والقوى المسيحية ثلاث دوائر

كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق سياسي يقضي بمنح الصابئة والشبك والايزيديين دائرة انتخابية واحدة والقوى المسيحية ثلاث دوائر انتخابية، فيما أشار إلى اتفاق آخر على توزيع 4 مقاعد نيابية على كل دائرة انتخابية واحدة على ان تكون الكوتا النسائية من ضمنها.

وقال كنا لـ”الإخبارية”، إن “الاتفاق الشبه نهائي بين القوى السياسية تم على توزيع أربعة مقاعد نيابية لكل دائرة انتخابية على ان تكون الكوتا النسائية من ضمنها وتحصل احدى المرشحات على مقعد” .

وأضاف أن “القوى السياسية اتفقت ايضا على حل مشكلة الاقليات حيث سيتم منح الصابئة والشبك والايزيدية دائرة واحدة في كل العراق ولم يتم تقسيمها الى دوائر متعددة، فيما سيكون للقوى المسيحية ثلاث دوائر في عموم العراق”.

وأشار كنا إلى أن “اقرار قانون الانتخابات مهم للغاية ويُشترط تمريره قبل 6 اشهر على اقل تقدير من قيام المفوضية بتحديث سجل الناخبين وفق الدوائر الانتخابية الجديدة”.

وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي قد كشف، الاربعاء الماضي، في تصريح لـ”الإخبارية”، أن “الاحزاب المسيطرة” تريد أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لمزاجاتها ومصالحها، فيما أشار إلى أن المحاصصة ستكون حاضرة بقوة في الانتخابات إذا لم يقر نظام الدوائر المتعددة.