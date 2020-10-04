الأعرجي ممثلاً للكاظمي في عزاء بابا شيخ: الإزيديون شركاءٌ أساسيون في هذا البلد

أكد مستشار الأمن القوم، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد (4 تشرين الأول 2020)، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعمل على لمّ شمل جميع العراقيين.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي ، اليوم الأحد (4 أيلول 2020)، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ،حضر ممثلاً عن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مجلس عزاء الأب الروحي للأيزيديين، خرتو حاجي اسماعيل، في قضاء شيخان، بمحافظة نينوى”.

وسلَّم الأعرجي رسالة خطية مبعوثة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى عائلة الفقيد، نقل فيها تعازيه الحارَّة إلى ذوي الفقيد ومحبيه ومريديه.

وأشار الأعرجي إلى أن مصابَ فقدِ المرجع الديني الأعلى للأيزيديين هو مصابٌ لكلِّ العراقيين وأن الأيزيديين شركاءٌ أساسيون في هذا البلد، مبيناً أن الفقيد كان مثالًا للدعوة الى عراق موحد يجمع كل أبنائه.

وأكد الأعرجي أن الأيام العصيبة التي مرت على الأيزيديين وهم يواجهون عصابات داعش الإرهابية، علمتنا أن النصر الذي هزم الإرهاب هو بوحدتنا وتكاتفنا جميعا، مشيراً الى أن حكومة السيد الكاظمي تعمل على لمّ شمل جميع العراقيين.