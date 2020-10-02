فيديو/ جثمان بابا شيخ يوارى الثرى في مسقط رأسه

(بالفيديو) جثمان بابا شيخ يوارى الثرى في مسقط رأسه

جرت بعد ظهر اليوم الجمعة، مراسم دفن الزعيم الروحي للكورد الإيزيديين بابا شيخ، في مسقط رأسه بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان.

مراسم دفن خرتو حاجي إسماعيل، والمعروف بـ (بابا شيخ)، الزعيم الروحي للديانة الإيزيدية، جرت في قرية (بوزا) التابعة لناحية القوش في قضاء شيخان بمحافظة دهوك.

وتوفي مساء أمس الخميس، الأب الروحي لإيزيديي كوردستان والعالم بابا شيخ، عن عمر يناهز 87 عاماً.

وأشرف الراحل على الشؤون الدينية الإيزيدية منذ سنوات، وكان عضواً في المجلس الروحاني الإيزيدي، وهو من سلالة الشيخ فخر الدين بن عدي.

كما كان يتولى أعلى سلطة دينية في الديانة الإيزيدية، وسبق له أن ترأس المجلس الروحاني الإيزيدي عام 1995، وأشرف على معبد لالش.

وفي الأيام القليلة الماضية، نُقل بابا شيخ إلى العناية المركزة في مستشفى في مدينة دهوك ثم لاحقاً إلى أربيل، لكنه توفي بعد مضاعفات مرض الكلى.

ولعب بابا شيخ دوراً حيوياً في الشؤون الإيزيدية، وتزوج ثلاث مرات في حياته، توفيت اثنتان فيما لا تزال الثالثة على قيد الحياة وله منهن عشرة أبناء.

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