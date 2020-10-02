الإيزيديون يودعون “حارس المعبد” ونجله يخلفه بالمنصب الروحي

نعت الطائفة الإيزيدية في العراق، اليوم الجمعة زعيمها الروحي بابا شيخ، “حارس المعبد” لمدة ربع قرن، والذي عُرف بتبنيه سياسة متسامحة تجاه الناجين من طائفته التي ذاق أبناؤها الويلات على أيدي داعش.

وتعرضت هذه الأقلية الدينية في صيف 2014 في موطنها التاريخي في سنجار إلى مذبحة مروعة على يد داعش، الذي حول آلافاً من نسائها إلى سبايا وأطفالها إلى جنود مستعبدين في فظائع صنفتها الأمم المتحدة على أنها “إبادة جماعية”.

وتحرم هذه الأقلية التي يعود تاريخها إلى أربعة الاف سنة زواج نسائها خارج الطائفة، وفي حال تقرر تطبيق قانون الأجداد، فلا يمكن للإيزيديات اللواتي زُوجن قسراً من خاطفيهن العودة إلى المجتمع.

لكن في مواجهة وضع استثنائي، قاد بابا شيخ الذي توفي مساء الخميس، عن 87 عاماً، المجلس الروحي الإيزيدي الأعلى إلى الدعوة بطريقة غير مسبوقة للترحيب بالناجيات.

ونعت نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على حسابها على تويتر، بابا شيخ الذي قالت إنه كان “منارة” يستنير بها مجتمعها وإنه “عامل الناجين الأيزيديين بحب واحترام”.

وفي بغداد أشادت السلطات بذكرى “رجل السلام” الذي طالما دعا الى “التآخي والمحبة”، وصرح مسؤولون لوكالة فرانس برس، أنه من المتوقع أن يحل نجله الذي جرى إعداده لذلك منذ فترة طويلة، مكانه بمجرد انتهاء أسبوع الحداد.

وأوضحوا أن الوظيفة روحية بحتة، بينما تقع الشؤون الاجتماعية والسياسية في يد أمير الإيزيديين حازم تحسين بك، الذي عين في يوليو تموز 2019 بعد وفاة والده.

ويؤمن الإيزيديون المتحصنون في معقلهم في سنجار في الشمال الجبلي العراقي، بمعتقدات خاصة ويعبدون سبعة ملائكة، أهمها ملك طاووس (“ملاك الطاووس”)، وقد بلغ عددهم 550 ألفاً في العراق في عام 2014 فيما يبلغ مجموعهم 1.5 مليون حول العالم.

وبعد ثلاث سنوات من احتلال داعش لمناطقهم في 2014، غادر ما يقرب من 100 ألف شخص البلاد ونزح آخرون إلى اقليم كردستان العراق.

وبحسب السلطات الكردية، فقد اختطف الارهابيون أكثر من 6400 أيزيدي وإيزيدية، ولم يتمكن سوى نصفهم من الفرار أو النجاة، ولا يزال مصير الآخرين مجهولا.