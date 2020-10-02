الأمم المتحدة تعزي بوفاة الزعيم الروحي للأيزيديين بابا شيخ: سيبقى في الذاكرة لجمعه الكلمة

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، اليوم الجمعة ، عن حزنها لوفاة بابا شيخ، الزعيم الروحي للمجتمع الأيزيدي في إقليم كوردستان والعراق والعالم ، قائلة في بيان ان البعثة “تعرب عن خالص تعازيها للشعب الأيزيدي ولأسرة الفقيد”.

البيان أضاف ” لقد كان بابا شيخ (خرتو حاجي إسماعيل) شخصيةً جامعةً للكلمة في المجتمع الأيزيدي الذي تعرض للاجتياح في عام 2014 حيث لاقى أفرادٌ منه القتل والاغتصاب والأسر والبيع كعبيد على يد داعش”.

مردفاً ” لقد جمع الأيزيديين معاً في لحظة يأسهم ، إذ فرّ الناجون من منازل أجدادهم في جبل سنجار، حيث لا يزال الكثير منهم نازحين حتى يومنا هذا. وستخلد ذكراه لجهوده الدؤوبة في مداواة جروح مجتمعه المحاصر”.

ونقل البيان عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس – بلاسخارت ” لقد تشرفتُ بزيارته في العام الماضي لمناقشة القضية الأيزيدية. كان مفعماً بالحيوية وصوته الهادئ رنّ عالياً وهو يشرح محنة مجتمعه، وقد ترك هذا انطباعاً دائماً لديّ ، تغمده الله برحمته.”

وتوفي مساء امس الخميس ، الأب الروحي لإيزيديي كوردستان والعالم بابا شيخ ، عن عمر يناهز 87 عاماً.

وأشرف الراحل على الشؤون الدينية الإيزيدية منذ سنوات، وكان عضواً في المجلس الروحاني الإيزيدي، وهو من سلالة الشيخ فخر الدين بن عدي.

كما كان يتولى أعلى سلطة دينية في الديانة الإيزيدية، وسبق له أن ترأس المجلس الروحاني الإيزيدي عام 1995، وأشرف على معبد لالش.

وفي الأيام القليلة الماضية ، نُقل بابا شيخ إلى العناية المركزة في مستشفى في مدينة دهوك ثم لاحقاً إلى أربيل، لكنه توفي بعد مضاعفات مرض الكلى.