مركز لالش: (قه‌ده‌م گوهاستن) البابا شيخ خسارة موجعة لكل الايزيديين

ـ كان رمزا للتسامح الديني ومؤمنا بثقافة التعايش السلمي

بحزن بالغ تلقينا خبر رحيل الاب الروحي لجميع الايزيديين البابا شيخ (الشيخ خرتو حاجي إسماعيل) عن عمر ناهز السابعة والثمانين في مستشفى سردم في العاصمة اربيل.

واننا اذ نعزي انفسنا اولا بهذا المصاب الحزين، نتقدم بتعازينا لعموم الايزيديين في كوردستان والعراق والعالم والى سمو امير الايزيدية والى مقام المجلس الروحاني الاعلى للايزيديين.

ونؤكد ان الفقيد الراحل كان رمزا للتسامح الديني ومؤمنا بثقافة التعايش السلمي وكان يوجه دوما بضرورة التمسك بنشر السلام والابتعاد عن كل ما يمكن ان يثير النعرات والمشاكل، وكان يؤكد ان الكراهية هي منبع الخلافات ويدعو دوما الى احترام الانسان بغض النظر عن اي انتماء عرقي او ديني او مذهبي.

ان رحيل البابا شيخ خسارة موجعة للايزيديين جميعا وايضا لكل مؤمن بقيم السلام والتسامح والتعايش الديني.

روحا ره‌حمانی

نابت فانی

هه‌ردێ زڤرته‌‌ به‌رده‌ستێ وی خودانی

الهيئة العليا لمرك لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 2/10/2020