نيجيرفان بارزاني معزياً برحيل بابا شيخ: كان له دور مشهود في التعايش وقبول الآخر

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء الخميس، عن تعازيه بوفاة الأب الروحي لإيزيديي كوردستان والعالم بابا شيخ، مؤكداً أن الفقيد كان له دور مشهود في التعايش وقبول الآخر.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان: «بمناسبة رحيل المرحوم الشيخ خرتو حجي إسماعيل، بابا شيخ الإيزيديين، نتقدم بتعازينا لعائلته وذويه وجميع الأخوات والاخوة الإيزيديين ونشاركهم أحزانهم، داعين الله تعالى أن يسعد روحه برحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان».

وأضاف «كرس بابا شيخ بصفته إماماً وزعيماً دينياً للإيزيديين حياته في سبيل الإيزيدية وأمضى سنين طويلة في رعاية الشؤون الدينية والاجتماعية للإيزيديين، وكان له دور مشهود في التعايش وقبول الآخر، وستظل آثاره وبصمته خالدة».

وختم بالقول: «ليكن رحيله رحلة خير ولتسعد روحه».